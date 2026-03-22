Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс побил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей

Сыграв в победном матче против «Майами» (105:104), суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легендарного Роберта Пэриша и стал рекордсменом НБА по количеству проведенных в регулярных сезонах игр.

На данный момент на счету 41-летнего Джеймса 1612 матчей. Среди действующих игроков его ближайшим преследователем является разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук (1301, 24-е место).

В текущем сезоне форвард «Лос-Анджелеса» является третьим лучшим бомбардиром команды и вторым лучшим ассистентом, принося в среднем 21,1 очка и 6,8 передачи, а также 5,8 подбора.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше