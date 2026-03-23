Кевин Дюрэнт: «Я постепенно приближаюсь к завершению карьеры, странно осознавать это»

Кевин Дюрэнт признался, что постепенно приближается к завершению карьеры и уже задумывается о жизни после баскетбола.

Источник: Спортс"

"Рано или поздно придет момент, когда мое время в баскетболе закончится, и мы постепенно к этому приближаемся. Странно об этом думать, особенно когда сезон подходит к концу… Ведь я посвятил этому всю свою жизнь, каждый день.

Баскетбол — это часть моего распорядка. Вся моя жизнь сосредоточена вокруг игры. И осознание того, что осталось всего несколько лет, чтобы продолжать в том же ритме, заставляет готовиться к следующему этапу«, — заявил 37-летний форвард “Хьюстона”.

Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше