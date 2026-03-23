Лука Дончич избежал дисквалификации, технический фол за перепалку с Гогой Битадзе отменен

НБА отменила 16-й технический фол защитника «Лейкерс» Луки Дончича, что позволит ему сыграть в выездном матче против «Детройта».

Источник: Спортс"

Дончич получил замечание в победной игре с «Орландо», достигнув лимита за сезон, который автоматически влечет одноматчевую дисквалификацию. В конце третьей четверти Дончич и центровой «Мэджик» Гога Битадзе были наказаны обоюдным техническим замечанием после перепалки, когда Дончич находился на линии штрафных бросков. При этом версии игроков о том, что привело к конфликту, разошлись.

Ранее в карьере, выступая за «Даллас», Дончич дважды достигал отметки в 16 технических фолов за сезон, и оба раза 16-е замечание впоследствии отменялось.

Техническое замечание, полученное Битадзе, также было отменено лигой.