Карл-Энтони Таунс оформил 50-й дабл-дабл — лучший показатель в НБА

В игре против «Вашингтона» звездный центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков (9 из 13 с игры) и 16 подборов.

Оформленный дабл-дабл стал для Таунса 50-м за сезон. Центровой лидирует в НБА по этому показателю, опережая Николу Йокича (47), Джейлена Джонсона (42) и Кейда Каннингема (37).

«Никс» разгромили «Уизардс», одержав 6-ю победу подряд, — 145:113.