Име Удока после поражения от «Чикаго» назвал судейство «мягким»

Удока получил два технических фола и был удален за 9,1 секунды до конца матча, проигранного со счетом 124:132. Поражение отбросило «Рокетс» с четвертого места в Западной конференции на шестое.
После игры Удока раскритиковал несколько судейских решений, включая два собственных технических фола и неспортивный фол первой степени у игрока соперника после нарушения на защитнике «Хьюстона» Амене Томпсоне, назвав их «мягкими».
«Неспортивный фол первой степени — это чертовски мягко, просто ничто. И технические фолы тоже были мягкими», — сказал Удока на послематчевой пресс-конференции.
Тренер закрыл тему, сказав, что не хочет «жаловаться на слабую судейскую бригаду, уж как есть».
Также Удока критически отозвался о своих подопечных: «Мы не уважали игру и соперника, и они могли набрать 41 очко за четверть только в одном случае, а именно когда мы играли так, как мы играли — на обеих половинах площадки».