«Уорриорз» вернут Карри на площадку в плей-ин, если позволит состояние здоровья

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр опроверг предположение о том, что калифорнийцы станут держать свою суперзвезду Стефена Карри на скамейке запасных без гарантированного места в плей-офф.

Источник: Спортс"

По словам Керра, если Карри успеет восстановиться от травмы колена, то сыграет в плей-ин.

Запланированное ранее на воскресенье участие Карри в тренировке было отложено медицинским персоналом.

«Это все часть реабилитации и процесса всевозможных обследований, которые он проходит. Просто отложили на день-два», — отметил Керр.

Шестиматчевая выездная серия «воинов» завершилась в понедельник победной игрой в Далласе. «Уорриорз» займутся выработкой плана по дальнейшим действиям Карри уже после возвращения домой.

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции.