Лука Дончич набрал 43 очка в победной игре с «Индианой»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич провел 11-й матч подряд с 30 очками и более. Словенец также взял планку в 40 очков в третий раз за пять матчей.

Источник: Спортс"

«Лейкерс» обыграли «Индиану» в гостях — 137:130.

На счету Дончича 43 очка, 6 подборов, 7 передач на 5 потерь и 1 перехват при 15 точных из 30 бросков с игры, 4 из 11 из-за дуги и 9 из 10 с линии.

Форвард Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу — 34 очка (9 из 17 с игры), 9 подборов и 9 передач.

Защитник Остин Ривз добавил 25 очков (7 из 16 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии) и 8 передач.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше