Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрэймонд Грин о словах Вембаньямы про MVP: «Меня это взбесило и в то же время я был в восторге»

Дрэймонд Грин прокомментировал то, что звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма открыто заявляет о своих амбициях в борьбе за MVP.

Источник: Спортс‘’

«Меня это взбесило… и в то же время я был в восторге. Вемби сказал: “Защита — это 50% игры”, и у меня возникла мысль: что, никто раньше этого не понимал? Никто не осознавал, что половина баскетбола — это игра на своей половине площадки?

Все вдруг говорят: «Да, это справедливое замечание». Алло? Вы серьезно? Мне не нравится, что ему пришлось это сказать, чтобы это наконец дошло до людей. И вот теперь ты включаешь телевизор, а там говорят: «Вообще-то, возможно, Вемби — MVP».

Это показатель того, в каком состоянии сейчас баскетбол. Все любят критиковать Луку Дончича за защиту, если он не дотягивает до стандарта. Но у нас есть игрок, который буквально закрывает целые команды в защите, и это почти не учитывается, пока он сам об этом не сказал.

Я хочу отдать ему должное за такую мысль. Но разве это вообще откровение? Это же очевидно, но люди начали это замечать только после его слов«, — отметил ветеран “Голден Стэйт”.