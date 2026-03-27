Джош Харт посоветовал Стивену Эй Смиту «заткнуться»: «Он и состав “Никс” толком не знает»

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт ответил на критические замечания журналиста ESPN Стивена Эй Смита, который, в частности, выражал недовольство им самим и Микэлом Бриджесом.
Харт заявил, что Смит не является «настоящим фанатом “Никс” и посоветовал ему “заткнуться”.
«Стивену Эй, как человеку, который лишь пытается казаться фанатом “Никс”, нужно заткнуться. Он и состав наш толком не знает», — констатировал баскетболист.