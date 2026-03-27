Купер Флэгг о Йокиче: «Могу многому у него научиться. Не уверен, что достигну такого же уровня»

Восходящая звезда НБА Купер Флэгг отдал должное центровому «Наггетс» Николе Йокичу.

Источник: Спортс‘’

Серб помог «Денверу» одержать победу над «Далласом» Флэгга, набрав 23 очка, 21 подбор и 19 передач за 38 минут.

"Могу многому у него научиться, особенно в плане чтения игры. Но не уверен, что достигну такого же уровня.

Просто поразительно, какое влияние он оказывал на игру. И в некоторые моменты казалось, что он даже не напрягается. А по итогу у него 20 очков, 20 подборов и 20 передач. Он невероятен.

Просто поразительно быть частью этого и видеть, как Йокич влияет на игру", — признался 19-летний форвард.