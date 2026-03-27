Болельщик попал мячом по голове Кону Книппелу, пытаясь забросить с трибун

«Хорнетс» обыграли «Никс» — 114:103.
В одном из моментов матча «Шарлотт» и «Нью-Йорка» мяч улетел на трибуны за лицевой линией. Болельщик, подобравший его, решил бросить по кольцу с обратной стороны щита, промахнулся и попал в голову форварду «Хорнетс» Кону Книппелу.
Игрок не получил повреждений и пошел исполнять штрафные броски. По итогам встречи на счету Книппела 26 очков, 11 подборов и 8 передач.
