Стефен Карри продлит серию пропущенных матчей до 25, не сыграв еще минимум в двух

«Голден Стэйт» принял решение не выпускать на площадку своего звездного защитника Стефена Карри еще в двух матчах из-за продолжающихся проблем с коленом, что продлит его затянувшееся отсутствие как минимум до 25 игр подряд.

В последние недели Карри перешел к более интенсивным занятиям на паркете, но он не получил разрешение на участие в полноценной игре 5 на 5, как на это ранее надеялась команда.

По словам источников ESPN в команде, Карри не теряет надежды вернуться в конце регулярного сезона и использует следующую неделю для очередной попытки нарастить активность на площадке и получить «зеленый свет» на участие в играх/

Без Карри «Уорриорc» одержали 8 побед при 15 поражениях и опустились на отметку 35−38, что закрепило их на 10-м месте в Западной конференции.