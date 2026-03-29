Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Ламело Болла

В одном из эпизодов матча против «Шарлотт» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ударил по лицу защитника Ламело Болла, после чего тот повалился на паркет.
Арбитры выписали Эмбииду техническое замечание.
Матч закончился победой «Сиксерс» — 118:114. На счету Эмбиида 29 очков (8 из 19 с игры, 10 из 13 штрафных), в активе Болла 20 очков (7 из 26 с игры, 5 из 18 трехочковых).