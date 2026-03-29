Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Ламело Болла

В одном из эпизодов матча против «Шарлотт» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ударил по лицу защитника Ламело Болла, после чего тот повалился на паркет.

Источник: Спортс‘’

Арбитры выписали Эмбииду техническое замечание.

Матч закончился победой «Сиксерс» — 118:114. На счету Эмбиида 29 очков (8 из 19 с игры, 10 из 13 штрафных), в активе Болла 20 очков (7 из 26 с игры, 5 из 18 трехочковых).