«Торонто» совершил рекордный в истории НБА рывок 31:0

По ходу первой половины матча против «Мэджик» баскетболисты «Рэпторс» провели отрезок, в котором набрали 31 очко, в то время как соперник не смог ничем ответить.

Этот рывок стал рекордным «сухим» в истории НБА в эру продвинутой статистики (с сезона-1996/97). Ранее лучшим результатом были 30 очков «Далласа» в игре с «Оклахомой» (декабрь 2023).

По итогам встречи «Торонто» разгромил «Орландо» — 139:87.