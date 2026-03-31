«Это был театр, а не баскетбол». Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения от «Олимпиакоса»

"Это был театр, а не баскетбольный матч. Сегодня мы не можем говорить о баскетболе. Я хотел бы спросить вас: могут ли Тайлер Дорси и Томас Уолкап одновременно играть за национальную сборную? Нет, не могут. Потому что это два натурализованных игрока. Но здесь, в чемпионате, они играют. Я не думаю, что такое происходит в других странах.
Саша Везенков — игрок сборной Болгарии. Три натурализованных игрока плюс шесть иностранцев плюс три судьи. В таких условиях нам очень сложно победить.
В первой половине я спросил одного из судей: «Почему вы не зафиксировали этот явный фол, а другой судья его зафиксировал?» Он ответил: «Тренер, это мое первое греческое дерби». И я сказал ему: «Вы начали очень хорошо, так что будете судить все следующие греческие дерби вот так же», — поделился турецкий специалист на послематчевой пресс-конфернеции.
Несмотря на разочарование, Атаман подчеркнул, что для него важнее предстоящие матчи в Евролиге.
«Я горжусь своими игроками — они бились во второй половине. Результат не меняет нашу жизнь или наше положение в лиге. Мы пытались, но нам не позволили. Я сказал своим игрокам в раздевалке: мне все равно. Для меня самое важное — следующие три выездных матча в Евролиге», — заявил главный тренер «Панатинаикоса».
