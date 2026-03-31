Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чикаго» отчислил Джейдена Айви за антигейское высказывание

«Чикаго» отчислил защитника Джейдена Айви за поведение, наносящее ущерб команде, спустя несколько часов после того, как баскетболист опубликовал в социальных сетях длинное видео с гневной тирадой о религии и других темах, включая антигейские высказывания.

За последнюю неделю Айви стал чаще выходить в прямой эфир, опубликовав как минимум три длинных видео после того, как в прошлый четверг команда освободила его от игр до конца сезона из-за травмы. В понедельник утром он раскритиковал НБА за продвижение «Месяца гордости», заявив, что мероприятие прославляет «неправедность».

«Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах. Неправедность», — заявил Айви.

В другой прямой трансляции в понедельник вечером Айви задался вопросом, почему его отчислили из команды.

«В “Буллс” сказали, что мое поведение вредит команде. Почему они просто не сказали: “Мы не согласны с его позицией по отношению к сексуальным меньшинствам”? Почему они этого не сказали?

Как это поведение может вредить команде? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?" — удивился Айви.

«Чикаго» приобрел 24-летнего защитника у «Детройта» перед дедлайном в прошлом месяце. Он был выбран под 5-м номером на драфте 2022 года.