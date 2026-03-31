«Чикаго» отчислил Джейдена Айви за антигейское высказывание

За последнюю неделю Айви стал чаще выходить в прямой эфир, опубликовав как минимум три длинных видео после того, как в прошлый четверг команда освободила его от игр до конца сезона из-за травмы. В понедельник утром он раскритиковал НБА за продвижение «Месяца гордости», заявив, что мероприятие прославляет «неправедность».
«Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах. Неправедность», — заявил Айви.
В другой прямой трансляции в понедельник вечером Айви задался вопросом, почему его отчислили из команды.
«В “Буллс” сказали, что мое поведение вредит команде. Почему они просто не сказали: “Мы не согласны с его позицией по отношению к сексуальным меньшинствам”? Почему они этого не сказали?
Как это поведение может вредить команде? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?" — удивился Айви.
«Чикаго» приобрел 24-летнего защитника у «Детройта» перед дедлайном в прошлом месяце. Он был выбран под 5-м номером на драфте 2022 года.