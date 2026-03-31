Вембаньяма набрал 41 очко и 16 подборов, оформив дабл-дабл за 8 с половиной минут

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал рекордные для себя в этом сезоне 41 очко и 16 подборов, оформив третий по скорости дабл-дабл в НБА с сезона-97/98.

Источник: Спортс‘’

«Сан-Антонио» одержал девятую победу подряд, обыграв «Чикаго» со счетом 129:114.

Вембаньяма записал в свой актив 10 очков и 10 подборов за первые 8 минут и 31 секунду на площадке, а свой 10-й подбор он сделал через 1:55 после начала второй четверти. По данным Elias Sports Bureau, это третий по скорости дабл-дабл, быстрее получалось только у Бобана Марьяновича (8:13) в 2017 году и Йонаса Валанчюнаса (8:08) в 2025-м.

Француз реализовал 17 из 27 с игры и 3 из 6 трехочковых, набрав как минимум 30 очков в 14-й раз в этом сезоне.