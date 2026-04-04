Лука Дончич пропустит остаток регулярного чемпионата

Клуб уведомил, что словенский разыгрывающий точно пропустит остаток регулярного чемпионата. Его статус на плей-офф, который стартует через 15 дней, не уточняется.

У Дончича диагностировано растяжение задней мышцы бедра второй степени. Обычно на восстановление после такой травмы уходит от 3 до 6 недель.

Это уже вторая подобная травма в этом сезоне. До этого он выбывал с растяжением задней поверхности бедра с 5 по 20 февраля.

Лидер «Лейкерс» получил повреждение в третьей четверти матча с «Оклахомой», который калифорнийцы проиграли со счетом 96:139.

В марте Дончич помог «Лейкерс» одержать 15 побед в 17 матчах. Он набирал в среднем 37,5 очка при 49% с игры и 39% из-за дуги.

Дончич останется лучшим бомбардиром сезона-2025/26. При этом он провел 64 матча в регулярке и сможет претендовать на индивидуальные награды и включение в символические сборные НБА только в том случае, если сможет обосновать, что не смог принять участие в нескольких матчах из-за обстоятельств непреодолимой силы в виде рождения ребенка.

В этом году средние показатели Дончича составили 33,5 очка, 7,7 подбора и 8,3 передачи. Без него «Лейкерс» победили лишь в 7 матчах из 13.

