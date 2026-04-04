НБА проводит расследование в отношении «Милуоки» после заявлений Янниса Адетокумбо о том, что он здоров

По информации Шэмса Чарании, НБА проводит расследование в отношении «Милуоки» из-за того, как клуб соблюдает правила об участии игроков в матчах, а также из-за противоречивых заявлений о состоянии здоровья Янниса Адетокумбо. Лига уже опросила сторону Адетокумбо, представителей «Бакс» и врачей команды.

Игрок и клуб дали лиге разные показания: «Милуоки» уведомил лигу, что, по его мнению, Адетокумбо не готов и на самом деле не хочет играть; баскетболист, в свою очередь, сказал лиге, что хочет играть, но клуб не дает ему медицинского допуска.

«Я доступен для игры, но меня нет в составе, — сказал форвард журналистам в пятницу. — Я могу играть сегодня. Прямо сейчас. Я готов».

Звездный форвард не выходил на площадку с тех пор, как 15 марта получил травму колена в матче с «Пэйсерс».

31-летний Адетокумбо провел в текущем сезоне 36 матчей — самый низкий показатель в его карьере. Он перенес две травмы икроножной мышцы, растяжение приводящей мышцы и травму колена.

28 марта «Бакс» лишились шансов на попадание в плей-офф — это произошло впервые с 2016 года.