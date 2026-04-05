Вембаньяма о поражении от «Денвера»: «Шикарная игра. Очень интересная и полезная для нас, атмосфера плей-офф»

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма подвел итоги матча против «Наггетс» (134:136 ОТ).

Источник: Спортс‘’

22-летний француз записал на свой счет 34 очка, 18 подборов, 7 передач и 5 блок-шотов, став первым игроком «Сан-Антонио», набиравшим 30+15 в трех встречах подряд.

"Шикарная игра. Очень интересная. Одна из самых интересных игр. Жаль, что мы не смогли довести дело до конца.

Но все же все, что произошло этим вечером, пошло нам на пользу. Это было настоящее испытание против команды, которая на данном этапе решает определенные задачи, борется за что-то важное. Было немного похоже на плей-офф.

За них играет лучший атакующий игрок в мире [Никола Йокич, который набрал 40 очков, 8 подборов и 13 передач]. Поэтому, когда вы выходите на такие матчи, всегда должны быть сосредоточены на защите", — поделился Вембаньяма.