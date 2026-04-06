Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иммануэл Куикли близок к возвращению после пропуска восьми матчей подряд

Иммануэл Куикли близок к возвращению на площадку после травмы подошвенного фасциита. Разыгрывающий «Торонто» пропустил восьмую игру подряд в воскресенье, но провел тренировки в пятницу, субботу и воскресенье без осложнений. Об этом сообщает Майкл Гранж из Sportsnet.

В текущем сезоне 26-летний Квикли провел 67 матчей за «Рэпторс», набирая в среднем 16,9 очка, 6 передач, 4,1 подбора и 1,3 перехвата за 32,4 минуты. Его возвращение станет усилением для команды, которая с результатом 43−34 занимает 6-е место на Востоке и борется за прямой попадание в плей-офф.