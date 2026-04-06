Лука Дончич отправится на специализированное лечение в Европу, надеясь ускорить восстановление

Как сообщает Шэмс Чарания, после консультации с врачами «Лейкерс» и своей собственной медицинской командой Лука Дончич отправится на специализированное лечение в Европу по поводу растяжения задней поверхности бедра второй степени, чтобы попытаться ускорить свое возвращение на площадку.