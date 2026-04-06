Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич отправится на специализированное лечение в Европу, надеясь ускорить восстановление

Как сообщает Шэмс Чарания, после консультации с врачами «Лейкерс» и своей собственной медицинской командой Лука Дончич отправится на специализированное лечение в Европу по поводу растяжения задней поверхности бедра второй степени, чтобы попытаться ускорить свое возвращение на площадку.

Дончич получил травму в третьей четверти матча, в котором «Лейкерс» проиграли «Оклахоме» со счетом 96:139. В пятницу игрок прошел МРТ в Далласе, которое выявило степень растяжения. Команда объявила, что он пропустит как минимум остаток регулярного сезона.

Растяжение второй степени обычно требует восстановления в течение месяца. «Лейкерс» не назвали точных сроков возвращения Дончича, кроме того, что он пропустит последние пять матчей регулярного чемпионата. Первый раунд плей-офф НБА начинается 18 апреля.

Первый полный регулярный сезон Дончича в «Лейкерс» завершился тем, что словенец лидировал в лиге по очкам (33,5), а также отдавал 8,3 передачи (третье место в НБА), 7,7 подбора (второе место среди защитников) и 1,6 перехвата (шестое место в лиге) в 64 матчах.