Лука Дончич отправится на специализированное лечение в Европу, надеясь ускорить восстановление

Как сообщает Шэмс Чарания, после консультации с врачами «Лейкерс» и своей собственной медицинской командой Лука Дончич отправится на специализированное лечение в Европу по поводу растяжения задней поверхности бедра второй степени, чтобы попытаться ускорить свое возвращение на площадку.
Дончич получил травму в третьей четверти матча, в котором «Лейкерс» проиграли «Оклахоме» со счетом 96:139. В пятницу игрок прошел МРТ в Далласе, которое выявило степень растяжения. Команда объявила, что он пропустит как минимум остаток регулярного сезона.
Растяжение второй степени обычно требует восстановления в течение месяца. «Лейкерс» не назвали точных сроков возвращения Дончича, кроме того, что он пропустит последние пять матчей регулярного чемпионата. Первый раунд плей-офф НБА начинается 18 апреля.
Первый полный регулярный сезон Дончича в «Лейкерс» завершился тем, что словенец лидировал в лиге по очкам (33,5), а также отдавал 8,3 передачи (третье место в НБА), 7,7 подбора (второе место среди защитников) и 1,6 перехвата (шестое место в лиге) в 64 матчах.