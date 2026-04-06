«Чикаго» рассчитывает сохранить Билли Донована в команде, пока он готов продолжать работу

Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности планов «Буллз» на межсезонье после увольнения исполнительного вице‑президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли.

Источник: Спортс‘’

"В организации пришли к выводу, что пора завершить работу с этим руководящим составом — с момента их назначения в 2020 году команда лишь один раз попала в плей-офф и уже четыре сезона подряд остается вне постсезона.

При этом в сезоне 2021/22 «Чикаго» даже какое-то время был первой командой Восточной конференции. Тогда в составе были Лонзо Болл, Демар Дерозан, Зак Лааин… однако затем команду серьезно подкосили травмы, начавшиеся с Лонзо Болла.

Сейчас клуб фактически сменил направление развития. При этом Билли Донован остается на посту главного тренера. По данным источника, «Буллз» хотят оставить его в команде, пока он сам готов продолжать работу в Чикаго.

Главный приоритет клуба после окончания сезона — встреча Майкла Рейнсдорфа с Донованом, на которой стороны обсудят будущее и возможность продолжения сотрудничества", — поделился инсайдер.