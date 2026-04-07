Инцидент с Айви стал последней каплей, после которой в «Чикаго» приняли решение уволить Карнишоваса и Эверсли

«Чикаго» официально принял решение расстаться с исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям Артурасом Карнишовас и генеральным менеджером Марком Эверсли.

Источник: Спортс‘’

Хотя основной причиной такого шага стали неудовлетворительные результаты команды, последней каплей, по информации журналиста The Chicago Sun-Times Джо Коули, стал инцидент с Джейденом Айви.

«По данным источника в клубе, оба специалиста уже находились в шатком положении перед дедлайном обменов в феврале — из-за опасений относительно текущего вектора развития организации. Инцидент с Джейденом Айви стал последней каплей, и у семьи Рейнсдорф не осталось иного выбора, кроме как пойти на перемены после более чем шести сезонов», — поделился Коули.