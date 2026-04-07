Баскетболисты «Мичигана» выиграли «Мартовское безумие»

«Мартовское безумие» — турнир с участием 68 лучших команд из 32 конференций NCAA. Соревнование является одним из крупнейших спортивных событий в США. В 2010 году вещатели приобрели права на трансляции турнира на 14 лет за 10,8 млрд долларов, в 2016 году контракт был продлен до 2032 года в рамках сделки на сумму 8,8 млрд долларов.