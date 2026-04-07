Баскетболисты «Мичигана» выиграли «Мартовское безумие»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Команда «Мичиган Вулверинс» стала победителем «Мартовского безумия» — мужского баскетбольного турнира первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Финальный матч прошел в Индианаполисе и завершился победой «Мичигана» над «Коннектикут Хаскис» со счетом 69:63 (33:29, 36:34).
«Мартовское безумие» — турнир с участием 68 лучших команд из 32 конференций NCAA. Соревнование является одним из крупнейших спортивных событий в США. В 2010 году вещатели приобрели права на трансляции турнира на 14 лет за 10,8 млрд долларов, в 2016 году контракт был продлен до 2032 года в рамках сделки на сумму 8,8 млрд долларов.