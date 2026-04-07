Леброн Джеймс во время матча: «Я все еще могу делать это дерьмо. Они меня уже в утиль списали»

Во время матча против «Далласа» суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс пообщался с фанатом «Мэвс» из первого ряда.

«Я все еще могу делать это дерьмо, сечешь? Все еще могу. Они меня уже в утиль списали», — сказал форвард.

В отсутствие Луки Дончича и Остина Ривза Джеймс занял роль первой атакующей опции и принес своей команде 30 очков, а также 9 подборов и 15 передач. Однако усилий 41-летнего ветерана не хватило для победы (128:134).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
