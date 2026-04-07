Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: "В Европе Дончич рассчитывает сократить время восстановления вдвое за счет использование стволовых клеток

После консультации с врачами «Лейкерс» и своей собственной медицинской командой Лука Дончич отправляется на специализированное лечение в Европу по поводу растяжения задней поверхности бедра второй степени, чтобы попытаться ускорить возвращение на площадку.

Источник: Спортс‘’

Как пишет спортивный доктор Эван Джеффрис, в Европе словенец может использовать практики, которые недоступны в США.

"Если это сократит время его восстановления вдвое, теоретически, он сможет вернуться через 2−3 недели, как раз к первому раунду плей-офф.

В США тоже есть стволовые клетки, но их использование строго регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Разница с Европой заключается в том, что там меньше регулирования, и стволовыми клетками можно сильно «манипулировать», что способно повысить их эффективность.

Терапия стволовыми клетками помогает уменьшить воспаление и способствует восстановлению тканей", — пояснил Джеффрис.

Инсайдер «Лейкерс» Йован Буха отмечает, что в Европе Дончич сможет проводить время с дочками, которых не видел около четырех месяцев, что также позитивно скажется на его состоянии.