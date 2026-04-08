Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брэд Стивенс: «Доволен тем, чем я занимаюсь, не нужно ничего другого»

Президент «Бостона» Брэд Стивенс стал объектом слухов об интересе со стороны других организаций. Специалистом интересовались «Даллас» (как менеджером) и университет Северной Каролины (как тренером). Стивенс прокомментировал эти разговоры.

Источник: Спортс‘’

"Выматывает то, что тренерская ротация является частью новостной ленты. Но я понимаю современную специфику.

Мне все нравится здесь. Не ищу других вариантов.

Доволен тем, чем я занимаюсь, не нужно ничего другого. Мне нравятся люди, с которыми я работаю, и все сопутствующее.

На этом этапе это моя основная мотивация — быть рядом с людьми, которые меня устраивают.

Видел, как наша команда встречает и преодолевает трудности, знаю, что она готова к следующим. На этом этапе сезона, когда мы выйдем в плей-офф, все будет непростым, соперники хороши. Посмотрим, как все будет складываться, но пока не вижу потолка у нашего коллектива", — заключил Стивенс.