Джон Хорст о ситуации с Яннисом Адетокумбо: «Дело не в драфт-пике или “танкинге”, только в здоровье игрока»

«Милуоки» не выпускает форварда Янниса Адетокумбо на паркет, несмотря на заверения игрока в своей готовности. Генменеджер клуба Джон Хорст впервые прокомментировал ситуацию.

"Он не получил разрешения от медиков. И мы продолжим оценку. Не знаю, какой она будет, но точно профессиональной.

Дело не в драфт-пиках или танкинге. Только в его здоровье.

Он работает над тем, чтобы вернуться, мне это нравится. Мы ежедневно рассматриваем ситуацию, наша главная забота — его здоровье и нужды клуба.

Я ценю наше парнерство и наши достижения. Организация прислушивается к его желаниям. Но иногда приходится принимать жесткие решения в сложных ситуациях. Использовать профессиональный подход с оглядкой на его здоровье. Никаких подтасовок и посторонних мотивов. Заботимся о нем самом", — заключил Хорст.