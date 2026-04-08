«Хочу пережить это по-настоящему». Энтони Дэвис признался, что титул в «пузыре» 2020 года не дает ему полного удовлетворения

Энтони Дэвис признался, что до сих пор сомневается в полноценности своего чемпионства, завоеванного в «пузыре» в 2020 году.

Источник: Спортс‘’

"Я до сих пор об этом думаю. Типа, я правда выиграл чемпионство? Ты слышишь весь этот шум вокруг. Хотя для меня это, наверное, самое сложное чемпионство в истории. Я знаю, что я чемпион, но хочу пережить это по-настоящему.

У меня внутри есть ощущение: «черт, я выиграл или нет?» Я знаю, что официально числюсь чемпионом, но внутри — не до конца уверен. И это мотивирует меня — я хочу снова получить такой шанс и пройти через все по-настоящему", — заявил Дэвис в подкасте Дрэймонда Грина.

«Лейкерс» выиграли титул в октябре 2020 года, победив «Майами» в финале (4−2). Весь плей-офф проходил в изолированной зоне в Орландо из-за пандемии коронавируса. Традиционные парады и торжества были отменены.