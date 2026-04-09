НБА рассматривает выравнивание шансов для 18 команд в драфт-лотерее

"По моим данным, 28 мая состоится голосование Совета управляющих по реформе драфт-лотереи, направленной против танкинга. Один из вариантов, который набирает наибольшую поддержку — это вариант с существенно выровненными шансами для 18 команд.
Нижние 10 команд будут иметь одинаковые проценты на первый пик. Но концепция, скорее всего, будет дорабатываться. Обсуждается идея разделить команды на группы: Топ-8, затем 9−10 отдельно, и 11−18. Лига и генеральные менеджеры продолжают искать более комплексное решение. Главная цель — снизить стимул бороться за худшие места в таблице.
В этом сезоне мы видим, как команды пытаются «зафиксировать» себе пик в Топ-8 или Топ-6. Идея в том, чтобы убрать этот стимул: если у команд из топ-8−10 одинаковые шансы, то пропадает смысл специально опускаться ниже", — пояснил Чарания.