Джеймс Харден: «Чемпионство — это то, ради чего я выкладываюсь каждый день»

"Не думаю, что мир хочет видеть мои эмоции, если это случится. Я вложил столько труда в игру… И по сей день я продолжаю усердно работать. Я здесь не просто так. Чемпионство — это то, ради чего я выкладываюсь на полную каждый божий день, и я буду продолжать идти вперед и пытаться, пока это не произойдет.
Переход в «Кливленд» — это шанс достичь конечной цели для меня. Мы все понимаем, что это такое… Я просто пытаюсь найти способы внести свой вклад в команду и добиться итогового результата", — заявил Харден.
Говоря о партнерстве с Донованом Митчеллом, разыгрывающий подчеркнул важность взаимных жертв.
«Я бескорыстный игрок. Он бескорыстный игрок. У вас есть два баскетболиста, которые хотят дополнять друг друга. Это самое важное», — подчеркнул 11-кратный участник Матча всех звезд.