Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Реала»: «Это большой шаг вперед для нас. Мы играли как настоящая команда»

Несмотря на затяжной спад, главный тренер Шарунас Ясикявичюс отметил определенный прогресс по сравнению с предыдущими играми.
"Я считаю, что самоотдача была действительно хорошей. Мы играли как настоящая команда. Я думаю, это большой шаг вперед для нас.
Мы не смогли решить проблему защиты под кольцом. То есть во многих ситуациях мы не выполнили свою работу. Всякий раз, когда мы начинали действовать правильно, мне казалось, что соперник находил хорошие решения.
Большая игра, важные моменты. Такие матчи проигрываются из-за мелочей. Думаю, мы, вероятно, проиграли битву за детали, но я считаю, что мы сделали шаг вперед", — сказал Ясикявичюс в интервью EuroLeague TV.
После этого поражения «Фенербахче» (23−14) опустился на четвертое место в таблице. В регулярном сезоне команде остался один матч — против «Виллербана».