Джефф Тиг: «Лотерея драфта подстроена. “Даллас” обменял Дончича, Дэвис травмировался — и они тут же получают Флэгга»

Бывший разыгрывающий НБА Джефф Тиг выразил мнение, что лотерея драфта не является полностью честной и прозрачной и что ее результаты могут быть заранее подстроены в интересах лиги.

Источник: Спортс‘’

«Без неуважения к лиге, но, по-моему, не может быть совпадением, что происходит вот так: вы обмениваете Дончича, у Энтони Дэвиса случается травма, все летит к чертям — и лига как будто говорит: “Ладно, давайте вытащим “Даллас” из этой ситуации”, и вдруг им достается Купер Флэгг… Типа: “Спокойно, ребята, выдохните”. Ну серьезно.

«Новый Орлеан»: Крис Пол уходит, они хотят перенести команду — облажались, зато получают Энтони Дэвиса. Да ладно вам. Деррик Роуз попадает в «Чикаго» — ну бросьте!" — высказался Тиг.