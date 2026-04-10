Александр Сарр пропустит последние 2 игры «Вашингтона» в сезоне

«Вероятность его возвращения мала, учитывая, сколько времени у нас осталось», — сказал Киф перед матчем против «Чикаго».
Сарр, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2024 года, пропустил последние шесть матчей «Уизардс» из-за капсулита большого пальца левой ноги.
«Уизардс», имеющие худший показатель в НБА (17−63), проведут оставшиеся игры против «Майами» и «Кливленда».
В 48 матчах Сарр набирал в среднем 16,3 очка и 7,4 подбора, при этом справляясь с рядом мелких травм.
Центровой — один из десяти игроков «Уизардс», которые значились в отчете о травмах перед матчем с «Буллс». В эту группу входят звезды Трэй Янг (поясница, правое бедро) и Энтони Дэвис (палец левой руки), которые перешли в «Вашингтон» этой зимой, но в сумме сыграли лишь в пяти матчах.