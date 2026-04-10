Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронни и Леброн Джеймсы оформили первую в истории НБА передачу сына на отца

В одном из эпизодов матча против «Голден Стэйт» защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс перехватил мяч и отправил в быстрый отрыв форварда Леброна Джеймса, который завершил атаку данком.

Эта результативная передача стала первой в истории НБА от сына на отца. Ранее Джеймсы стали авторами первого в истории паса от отца на сына.

Матч против «Уорриорс» закончился победой «Лейкерс» — 119:103. На счету Джеймса-старшего 26 очков, 8 подборов и 11 передач, у Джеймса-младшего — 10 очков, 1 подбор и 3 передачи.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше