Бронни и Леброн Джеймсы оформили первую в истории НБА передачу сына на отца

Эта результативная передача стала первой в истории НБА от сына на отца. Ранее Джеймсы стали авторами первого в истории паса от отца на сына.
Матч против «Уорриорс» закончился победой «Лейкерс» — 119:103. На счету Джеймса-старшего 26 очков, 8 подборов и 11 передач, у Джеймса-младшего — 10 очков, 1 подбор и 3 передачи.
Узнать больше по теме
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.