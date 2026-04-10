«Из закромов!» Стефен Карри надел кроссовки LeBron X на игру против «Лейкерс»

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри не принял участия в матче против «Лейкерс», но присутствовал на игре в кроссовках именной модели звезды «озерников» Леброна Джеймса LeBron X.

Обувь Карри была окрашена в цвета «Уорриорс» и вызвала радостную реакцию у Джеймса.

«Из закромов!», — сказал Джеймс, приветствуя Карри.

Оригинальная модель вышла в 2012 году, и компания Nike предоставляла клиентам сервис по выбору кастомной расцветки, которым, видимо, и воспользовался Карри.

