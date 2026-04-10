Кевин Дюрэнт поднялся на 6-е место в истории НБА по заброшенным штрафным, обойдя Оскара Робертсона

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 29 очков в победном матче против «Филадельфии», реализовав 6 штрафных.

Источник: Спортс‘’

Это выступление позволило Дюрэнту обойти Оскара Робертсона (7694) и подняться на 6-е место по заброшенным штрафным в истории НБА (7697).

За 18 лет карьеры 37-летний форвард попадает с линии в 88,8% бросков.

У лидеров списка по заброшенным штрафным процент попаданий следующий: Карл Мэлоун — 74,2%, Леброн Джеймс — 73,7%, Джеймс Харден — 86,2%, Мозес Мэлоун — 76,9%, Кобе Брайант — 83,7%.

