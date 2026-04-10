Брэндон Ингрэм набрал 38 очков в победной игре против «Майами» — лучший результат за «Торонто»

В матче против «Майами» звездный форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм набрал 38 очков, обновив свой лучший результат за время выступлений в канадском клубе.
Проведя на паркете 37 минут, Ингрэм попал 13 из 23 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 10 из 11 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 7 передач.
«Рэпторс» обыграли «Хит» во второй раз за 3 дня — 128:114.