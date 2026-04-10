«Заплати 500 миллионов за свою землю, и я возьму 45% с того, что она приносит». В футбольных клубах скептически относятся к европейской экспансии НБА

НБА заявила об огромном интересе к проекту своей европейской лиги после дедлайна на заявки. Bloomberg сообщает, что футбольные клубы, на которые во многом ориентируются американцы в качестве будущих партнеров, осторожно относятся к перспективе сотрудничества.

Издание заявило, что менеджмент команд, которые готовы рассмотреть развитие баскетбольного подразделения, настораживает отсутствие детального проекта перед подачей заявки.

Экономика лиги также устраивает не всех. 45% лиги будут принадлежать владельцам НБА, 45% получат владельцы европейских команд, 5% отойдет ФИБА, еще 5% останутся для возможных партнеров.

«Я пришел на твою землю и забираю ее. Заплати за нее 500 миллионов, и я возьму 45% с того, что она приносит», — описал проект один из менеджеров на условиях анонимности, сравнив подход с захватом венесуэльской нефти.