«Я побеждаю, погуглите меня». Док Риверс объяснил упоминание своего резюме обращением к известной цитате Курта Синьетти

Инсайдер Шэмс Чарания написал статью о внутренней обстановке в «Бакс». Одним из описанных эпизодов стало собрание команды, на котором главный тренер Док Риверс упомянул свое резюме, что якобы вызвало отрицательную реакцию игроков. Риверс описал свою трактовку на подкасте.
"Все выдернули из контекста. Не хочу вдаваться в подробности, потому что собрание — это не публичное дело. Меня бесит, что кто-то из игроков рассказывает. Уверен, что это больше агенты. Но это другое дело.
Но когда появляется такая статья, всегда понятно что есть кто-то, кто треплется. Если вы читали статью, становится достаточно ясно, кто это.
Но из нее не понять, что именно я пытался сказать. Был один парень, который продолжал говорить о своей статистике. И я, можно сказать, упомянул, что у меня тоже есть свои цифры.
Это было отсылкой к тренеру из Индианы. Просто показатель уверенности", — заключил Риверс.
Курт Синьетти стал известен фразой: «Все просто, я побеждаю. Погуглите меня».