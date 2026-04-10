Андрей Мартюк: «В отдельных эпизодах переигрывали сами себя»

— Поделитесь впечатлениями от игры. Три четверти была борьба, в четвертой — испытали некоторые сложности.
— В первой половине у нас была небольшая инициатива, однако мы несколько раз теряли ее из-за потери концентрации в защите.
— В чем по-вашему причина этого?
— Где-то поспешили в решениях, где-то не сделали правильную передачу, а в отдельных эпизодах просто переигрывали сами себя.
— Что скажете про ваше нападение? Сейчас оно как будто бы не такое, что было раньше. Около 70 очков набирает команда, ранее было больше.
— Нам необходимо проанализировать игры.