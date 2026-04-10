Карлик Джонс официально продлил контракт с «Партизаном»

Джонс набирает 15,6 очка, 4,5 передачи и 2,9 подбора за 28,3 минуты в среднем в нынешнем сезоне Евролиги.
По сообщению Mozzart Sport, новое соглашение рассчитано до конца сезона-20278/28.
Разыгрывающий Карлик Джонс (28 лет, 183 см) остается в «Партизане». Сербский клуб сообщил о новом контракте с баскетболистом.
