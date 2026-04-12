Евгений Пашутин о спасении в игре за 3-е место: «Этот матч даст нам силу и уверенность»

Рад этой победе! Ребята заслужили. Все-таки у нас сегодня четверых не было. Это хорошее подспорье, чтобы подготовиться к плей-офф и в плей-офф уже достойно играть. Пока не знаем, с «Локомотивом» или «Зенитом». Но этот матч даст нам силу, даст уверенность. И без того у нас хорошая химия. Эта победа нас еще больше объединит. Всем ребятам спасибо", — заявил Пашутин.