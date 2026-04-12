Следящие за «Бакс» журналисты считают, что Кэм Томас стал информатором Чарании для материала о «Погуглите меня»-собрании

Инсайдер Шэмс Чарания недавно написал материал о внутренней обстановке в «Милуоки». Одним из описанных эпизодов стало собрание команды, на котором главный тренер Док Риверс упомянул свое резюме, что якобы вызвало отрицательную реакцию игроков.

Источник: Спортс‘’

Риверс позже описал свою трактовку на подкасте.

«Все выдернули из контекста… Был один парень, который продолжал говорить о своей статистике. И я, можно сказать, упомянул, что у меня тоже есть свои цифры», — отметил Риверс.

Следящие за «Бакс» журналисты сходятся во мнении, что информатором Чарании стал Кэм Томас, который был отчислен из команды в конце марта.

«Итак, кротом был Кэм Томас. Вот это да. Шэмс накатал целую статью, потому что Кэм Томас хотел выговориться. Такое себе» — отмечается в канале Cream City Crossover.