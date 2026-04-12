Кавай Ленард выполнил критерий 65 матчей для получения наград по итогам сезона

Форвард «Портленда» Дени Авдия должен отыграть в заключительном матче сезона против «Сакраменто» не менее 15 минут, чтобы выполнить критерий. Если он сможет квалифицироваться, то будет считаться кандидатом на попадание в символическую сборную и на приз «Самого прогрессирующего».