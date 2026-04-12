Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гэйб Винсент об игре с Леброном: «К “Лейкерс” приковано огромное внимание»

Бывший защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент констатировал, что во время совместного выступления со звездным Леброном Джеймсом в Лос-Анджелесе баскетболисты оказываются под давлением.

"Играть вместе с Броном… Джеймс так хорошо понимает баскетбол, его IQ, скорость мышления настолько высоки, что порой тебе просто нужно оставаться на месте, быть готовым к броску, быть готовым выполнить свою работу.

До сих пор обсуждают, что Брон якобы сказал что-то обо мне. Но я говорю: это не так. Теперь я могу посмотреть на то, как это работает со стороны. Я давал интервью примерно месяц назад, и меня спросили: «Каково это — быть в “Лейкерс” и общаться со СМИ?» Я спросил: «Каково вам говорить о нас?».

Вы обязаны говорить о Броне. А если сказать нечего, вы все равно должны его упомянуть. Вы спрашиваете меня: «Каково это?» Это я спрашиваю вас, каково это. Этот человек великолепен. Нельзя говорить о баскетболе и не упоминать его. Это многое говорит о его карьере… Ну и да, к «Лейкерс» приковано огромное внимание", — признался Винсент.

По ходу сезона «озерники» обменяли Винсента в «Атланту».

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
