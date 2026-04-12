Микэл Бриджес, на счету которого 633 матча подряд, будет единственным из старта «Никс», кто не пропустит игру против «Хорнетс»

Таким образом, Джейлен Брансон, Джош Харт, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс, как ожидается, пропустят матч.
Микэл Бриджес станет единственным игроком стартовой пятерки, кто выйдет против «Шарлотт», так как он стремится продлить свою серию из 633 сыгранных подряд матчей. Однако ожидается, что он не проведет на площадке значительное игровое время.
«Никс» обеспечили себе третье место на Востоке, поэтому финал регулярного чемпионата для них не имеет турнирного значения.
«Нью-Йорк» встретится в плей-офф с командой, занявшей шестое место, хотя соперник еще не определен.