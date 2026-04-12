Лука Дончич завершит сезон лидером НБА по среднему и общему количеству очков

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич официально завершит сезон лидером НБА по среднему количеству очков за игру (33,5) и по общей сумме набранных очков (2 153), поскольку лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер пропустит последний матч регулярного чемпионата.

Источник: Спортс‘’

Примечательно, что при этом словенский разыгрывающий, скорее всего, не сможет претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона из-за того, что провел лишь 64 игры при необходимом минимуме в 65 матчей.

Гилджес-Александер завершает сезон с 31,1 очка в среднем за игру (2 117 очков в 68 матчах). В пятерку лучших снайперов также вошли форвард «Бостона» Джейлен Браун (28,7 очка, 2 038 очков в 71 игре), лидер «Хьюстона» Кевин Дюрэнт (26,0 очка, 2 026 очков в 78 играх) и разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси (28,4 очка, 1 959 очков в 69 играх).