«Сперс» могут стать первой командой в истории НБА с восемью игроками со средним показателем 10+ очков за сезон

«Сан-Антонио» может установить уникальное достижение: если Харрисон Барнс наберет как минимум 17 очков в матче против «Денвера», то в составе команды будет сразу восемь игроков с двузначным средним показателем за сезон. Такого в истории НБА еще не случалось.