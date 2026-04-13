«Сперс» могут стать первой командой в истории НБА с восемью игроками со средним показателем 10+ очков за сезон

«Сан-Антонио» может установить уникальное достижение: если Харрисон Барнс наберет как минимум 17 очков в матче против «Денвера», то в составе команды будет сразу восемь игроков с двузначным средним показателем за сезон. Такого в истории НБА еще не случалось.
Сейчас у Барнса — 9,9 очка в среднем за игру. При этом остальные семь игроков «Сперс» уже стабильно держат двузначные показатели: Виктор Вембаньяма (25), Де’Аарон Фокс (18,5), Стефон Касл (16,7), Девин Васселл (13,8), Келдон Джонсон (13,1), Дилан Харпер (11,8) и Джулиан Шэмпени (11,2).